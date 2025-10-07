Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Sichtschutz erneut mit Farbe beschmiert

Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt (ots)

Bereits Ende September kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Sichtschutzelement eines Bauzauns in der Bleichstraße. (wir haben berichtet)

In der Zeit von Montagmorgen (6.10.) etwa 11.00 Uhr bis Dienstagmorgen (7.10.) etwa 7.45 Uhr gerieten zwei Bauzäune an der gleichen Stelle erneut ins Visier von Vandalen. Es wurde jeweils ein Hakenkreuz an die Sichtschutzplane gesprüht, sodass der polizeiliche Staatsschutz nun die Ermittlungen aufgenommen hat.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges im Bereich der Bleichstraße aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Staatsschutz in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6127182

