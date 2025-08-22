PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Büro

Kierspe (ots)

Unbekannte sind durch ein Fenster in Büroräume am Jubachweg eingebrochen. Sie erbeuteten eine Geldkassette mit Bargeld. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 10:46

    POL-MK: Taschendieb - Diebstahl aus Pkw

    Lüdenscheid (ots) - Einer 41-jährigen Frau wurde am Mittwochnachmittag, zwischen 14.05 und 14.30 Uhr, im Sterncenter die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Wie sie der Polizei mitteilte, konnte sie sich an keine verdächtige Begegnung erinnern. Die Polizei leitete eine Fahndung nach den mit abhanden gekommenen Personaldokumenten ein und führte eine KUNO-Sperrung der Bankkarte durch. Ein Unbekannter hat am ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 10:44

    POL-MK: Sachbeschädigungen - Räuberischer Diebstahl - Falschgeld

    Iserlohn (ots) - Ein 34-jähriger Mann wurde am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring beim Diebstahl von Alkohol und Backwaren beobachtet. Als ihn ein Ladendetektiv ansprach, stieß ihn der 34-Jährige weg und flüchtete. Der Ladendetektiv konnte ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Polizei nahm den aggressiv auftretenden Mann ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 10:41

    POL-MK: Paket aus Pkw gestohlen

    Menden (ots) - In der Nacht zum Mittwoch wurde ein Paket aus einem an der Nibelungenstraße geparkten Mercedes Benz ein Paket gestohlen. Darin befand sich ein Seilzug. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren