Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Paket aus Pkw gestohlen
Menden (ots)
In der Nacht zum Mittwoch wurde ein Paket aus einem an der Nibelungenstraße geparkten Mercedes Benz ein Paket gestohlen. Darin befand sich ein Seilzug. (cris)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell