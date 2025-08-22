POL-MK: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Menden (ots) - Um 15.30 Uhr wollte ein unbekannter Radler einer 19-Jährigen das Handy entwenden. Sie war in einem Park Am Wasserrad unterwegs und telefonierte, als der Mann eng auf seinem Fahrrad an ihr entlangfuhr und ihr das Handy vom Ohr reißen wollte. Die Dame hielt ihr Telefon jedoch stark genug fest, sodass es lediglich zu Boden fiel und der Mann davonfuhr. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die die Person beobachtet haben. Er sei 175-185cm groß, normal bis kräftig ...

