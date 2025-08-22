Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht
Plettenberg (ots)
Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in eine Gaststätte an der Herscheider Straße eingebrochen. Sie hebelten eine Hintertür auf und entwendeten einen Kasten mit Sparfächern, nun ermittelt die Kriminalpolizei. Die Tatzeit liegt zwischen 20.45-6.40 Uhr, wer hat etwas gesehen? (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell