Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Plettenberg (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in eine Gaststätte an der Herscheider Straße eingebrochen. Sie hebelten eine Hintertür auf und entwendeten einen Kasten mit Sparfächern, nun ermittelt die Kriminalpolizei. Die Tatzeit liegt zwischen 20.45-6.40 Uhr, wer hat etwas gesehen? (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

