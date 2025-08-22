PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendieb - Diebstahl aus Pkw

Lüdenscheid (ots)

Einer 41-jährigen Frau wurde am Mittwochnachmittag, zwischen 14.05 und 14.30 Uhr, im Sterncenter die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Wie sie der Polizei mitteilte, konnte sie sich an keine verdächtige Begegnung erinnern. Die Polizei leitete eine Fahndung nach den mit abhanden gekommenen Personaldokumenten ein und führte eine KUNO-Sperrung der Bankkarte durch.

Ein Unbekannter hat am Donnerstagmorgen an der Altenaer Straße aus einem Pkw ein Kartenetui gestohlen und die die erbeuteten Karten direkt zum Geldabheben genutzt. Der Fahrer hatte seinen weißen Audi Avant gegen 9 Uhr gegenüber von der Deutschen Bank abgestellt. Als er gegen 13.30 Uhr zurückkehrte, stellte er das Fehlen eines Kartenetuis fest. Er machte sich auf den Weg zu seiner Bank und musste feststellen, dass seine Karten bereits mehrfach eingesetzt wurden. Die Polizei führte zusätzliche KUNO-Sperrungen durch, die den Einsatz abhanden gekommener Bankkarten auch im Einzelhandel unterbinden. Die Polizeibeamten konnten an dem Fahrzeug keine Einbruchspuren feststellen. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

