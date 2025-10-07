Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Autoscheibe eingeschlagen und Laptop gestohlen/Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

Am Dienstag (07.10.), in der Zeit zwischen 9.15 und 9.25 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe eines Seat ein, der "Am Laudenbacher Tor" abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend einen Laptop.

Das Kriminalkommissariat in Heppenheim (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell