PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Autoscheibe eingeschlagen und Laptop gestohlen/Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

Am Dienstag (07.10.), in der Zeit zwischen 9.15 und 9.25 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe eines Seat ein, der "Am Laudenbacher Tor" abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend einen Laptop.

Das Kriminalkommissariat in Heppenheim (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 11:44

    POL-DA: Pfungstadt: Farbschmierereien in Tiefgarage / Staatsschutz sucht Zeugen

    Pfungstadt (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es durch Unbekannte zu Farbschmierereien in einer Tiefgarage in der Citypassage. Am Montagmittag (6.10.) bemerkte ein Zeuge gegen 12.30 Uhr zwei Hakenkreuze in der frei zugänglichen Garage. Nun ermittelt der polizeiliche Staatsschutz und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 09:31

    POL-DA: Darmstadt: Drogen und Diebesgut bei Kontrolle entdeckt / 33-Jähriger in Haft

    Darmstadt (ots) - Aufmerksame Zivilfahnder bemerkten am Montagmittag (6.10.) einen gesuchten 33-Jährigen, gegen den ein Vollstreckungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln vorlag und nahmen den Mann fest. Die Beamten erkannten den 33 Jahre alten Mann gegen 11.20 Uhr am Mathildenplatz auf einem E-Scooter und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren