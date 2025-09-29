PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Staatsschutz ermittelt nach Farbschmierereien

Darmstadt (ots)

Nach einer Sachbeschädigung an der Sichtschutzplane eines Bauzauns in der Bleichstraße hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 8.30 Uhr am Freitagmorgen (26.9.) wurde die Schmiererei entdeckt und in der Folge die Polizei informiert. Bei dem Motiv handelte es sich um ein Hakenkreuz, weshalb jetzt der Staatsschutz ermittelt. Wann genau die Farbschmiererei angebracht wurde, kann derzeit nicht gesagt werden.

Wem sind in diesem Zusammenhang verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

