POL-DA: Darmstadt: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Ins Visier Krimineller geriet ein Firmenparkplatz in der Frankfurter Straße, auf welchem sie sich an mindestens fünf Fahrzeugen zu schaffen machten. Zwischen Freitag (26.9.) und Samstagmorgen (27.9.) etwa 7.15 Uhr brachen sie die Autos auf und durchwühlten diese. Anschließend flüchteten sie mit ihrer derzeit noch unbekannten Beute.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die auffällige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

