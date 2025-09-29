Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand vor Bar

Groß-Zimmern (ots)

Nach dem Brand vor einer Bar in der Kreuzstraße am Sonntagmorgen (28.9.) ermittelt jetzt die Darmstädter Kriminalpolizei und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Gegen 4.00 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten einen lauten Knall sowie Feuer vor der dortigen Bar. Die Flammen waren bereits erloschen, als die sofort herbeigeeilten Polizeistreifen eintrafen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine bislang noch unbekannte Person einen Brandsatz vor die geschlossene Bar geworfen haben. Anschließend sei sie in Richtung der katholischen Kirche davongerannt. Laut Zeugenaussagen habe die Person eine grüne Jacke getragen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei verlief noch ohne Erfolg.

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind oder die den Tatverdächtigen näher beschreiben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 10 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell