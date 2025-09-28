POL-DADI: Zeugenaufruf: Griesheim, Hauswand nach Unfallflucht beschädigt
Griesheim (ots)
Griesheim: Am Samstag, den 27.09.2025 gegen 22:15 Uhr, fuhr im Bereich der Einmündung Hahlgartenstraße / Karlstraße ein noch unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen eine Hauswand. Hierbei wurde diese sowie ein Regenfallrohr beschädigt.
Der Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Griesheim unter der Telefonnummer 06155 83850 entgegen.
