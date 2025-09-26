Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zwei Männer schwerstverletzt

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln

Mörfelden-Walldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Nach einer Auseinandersetzung am Freitagmorgen (26.9.) im Stadtteil Walldorf haben Staatsanwaltschaft und Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 9:30 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten Schussgeräusche in der Coutandinstraße. Sofort herbeigeeilte Einsatzkräfte konnten vor Ort zwei schwerverletzte Männer auffinden. Beide kamen mit lebensgefährlichen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Der Bereich rund um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Polizeikräfte stellten vor Ort eine scharfe Schusswaffe sicher. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 79-Jähriger auf seinen 58 Jahre alten Nachbarn geschossen und anschließend die Waffe gegen sich selbst gerichtet haben. Derzeit liegen keine Hinweise vor, dass weitere Personen beteiligt waren oder eine Gefahr für Dritte besteht. Mit den Ermittlungen zu den Hintergründen sowie der Spurensicherung am Tatort ist die Rüsselsheimer Kriminalpolizei betraut.

Hinweise an die Medienvertreter: Auskünfte in dieser Sache erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Darmstadt

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell