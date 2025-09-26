PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: weißer BMW "420" (GG-PD 89) gestohlen
Wer kann Hinweise geben?

Raunheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend (24.9.), 19.30 Uhr, und Donnerstagmorgen (25.9.), 7.30 Uhr, haben Kriminelle einen weißen BMW "420" entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen GG-PD 89 war zuvor in der Karl-Liebknecht-Straße abgestellt.

Die Beamten der Kriminalpolizei in Rüsselsheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06142 / 696 - 0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

