Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: weißer BMW "420" (GG-PD 89) gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Raunheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend (24.9.), 19.30 Uhr, und Donnerstagmorgen (25.9.), 7.30 Uhr, haben Kriminelle einen weißen BMW "420" entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen GG-PD 89 war zuvor in der Karl-Liebknecht-Straße abgestellt.

Die Beamten der Kriminalpolizei in Rüsselsheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06142 / 696 - 0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell