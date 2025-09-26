PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Versuchter Einbruch in Gemischtwarenladen
Wer hat etwas gesehen?

Lampertheim (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten nach derzeitigem Ermittlungsstand am Donnerstagabend (25.9.), gegen 23.30 Uhr, in einen Gemischtwarenladen in der Otto-Hahn-Straße einzubrechen. Auf gewaltsame Art und Weise versuchten sich die Kriminellen durch eine Tür Zutritt in das Innere des Ladens zu verschaffen. Nachdem ihnen dies nicht gelang suchten sie ohne Beute in unbekannte Richtung das Weite. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

