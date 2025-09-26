Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Gemeinsam für Kinder- und Jugendschutz in Sportvereinen/Einladung zur Veranstaltung #ANWURF IN SÜDHESSEN im Rahmen der Kampagne "Brich dein Schweigen"

Bensheim (ots)

Die Polizei in Südhessen sowie das Netzwerk gegen Gewalt setzten ihren Einsatz gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen auch in diesem Jahr konsequent fort.

In Kooperation mit den Flames aus Bensheim und weiteren Netzwerkpartnern veranstaltet das Polizeipräsidium Südhessen hierzu im Rahmen der Präventionskampagne "Brich Dein Schweigen" nun die Veranstaltung #ANWURF IN SÜDHESSEN - "Gemeinsam für Kinder- und Jugendschutz in Sportvereinen".

Kein Kind kann sich alleine vor Gewalt oder sexuellem Missbrauch schützen. Ziel ist es eine Kultur des Hinsehens zu entwickeln, bei der Grenzüberschreitungen oder jegliche Formen von Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen erkannt und offen angesprochen werden. Das Polizeipräsidium Südhessen will Vereine dabei unterstützen das Thema aufzugreifen, präventive Strukturen zu schaffen und auch die notwendigen Schritte bei einem Fall vorbereitet zu haben. Am Dienstag, den 21. Oktober 2024, von 17.00 bis 20.30 Uhr, findet daher in der Weststadthalle in Bensheim, der Heimstätte der Frauen-Bundesliga Mannschaft der "Bensheim Flames", die Veranstaltung #ANWURF IN SÜDHESSEN - "Gemeinsam für Kinder- und Jugendschutz in Sportvereinen" statt.

Die Veranstaltung richtet sich gezielt an Sportvereine in Südhessen. Interessierte Vereinsvertreter sowie Medienvertreterinnen und -vertreter sind hierzu herzlich eingeladen. Anmeldungen sind über den QR-Code im Flyer möglich. Seien Sie dabei und melden sich an! Die ersten dreihundert Anmeldungen bekommen die Möglichkeit sich eine Freikarte für ein Bundesligaspiel der FLAMES zu sichern.

Für Rückfragen steht Ihnen der Stabsbereich Prävention des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Telefonnummer 06151/969-40422 oder per Mail unter praevention.ppsh@polizei.hessen.de zur Verfügung.

