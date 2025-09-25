Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Kripo sucht weitere Zeugen für Fortgang der Ermittlungen

Babenhausen (ots)

Das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei sucht für den Fortgang ihrer Ermittlungen nach weiteren Zeugen, da bisherige Maßnahmen noch ohne Erfolg verliefen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen sich zwei bislang unbekannte Täter gegen 1 Uhr am 8. August gewaltsam über ein Fenster Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Amtsgasse verschafft haben. Im Anschluss sollen sie die den 24 Jahren alten Bewohner sowie die 22-Jährige Bewohnerin bedroht haben. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten unter anderem mehrere Mobiltelefone. Auch das Auto des Paares, einen schwarzen "BMW", brachen sie auf und durchwühlten es. Mit ihrer Beute suchten sie daraufhin das Weite.

Die Unbekannten waren beide etwa 1,70 Meter groß und schlanker Statur und trugen zum Tatzeitpunkt schwarze Masken mit einem Schlitz an den Augen. Einer der beiden soll circa 20 bis 24 Jahre alt gewesen sein und schwarze Handschuhe, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze enge Hose sowie schwarze Schuhe getragen haben. Der andere trug schwarze Handschuhe sowie eine schwarze Hose mit seitlichen äußeren Taschen.

In diesem Zusammenhang fragen die Ermittlerinnen und Ermittler der Darmstädter Kriminalpolizei: Wer konnte zur Tatzeit oder in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen machen, die sich auf Personen oder Fahrzeuge beziehen? Unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 nehmen die Beamtinnen und Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

