PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Kripo sucht weitere Zeugen für Fortgang der Ermittlungen

Babenhausen (ots)

Das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei sucht für den Fortgang ihrer Ermittlungen nach weiteren Zeugen, da bisherige Maßnahmen noch ohne Erfolg verliefen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen sich zwei bislang unbekannte Täter gegen 1 Uhr am 8. August gewaltsam über ein Fenster Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Amtsgasse verschafft haben. Im Anschluss sollen sie die den 24 Jahren alten Bewohner sowie die 22-Jährige Bewohnerin bedroht haben. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten unter anderem mehrere Mobiltelefone. Auch das Auto des Paares, einen schwarzen "BMW", brachen sie auf und durchwühlten es. Mit ihrer Beute suchten sie daraufhin das Weite.

Die Unbekannten waren beide etwa 1,70 Meter groß und schlanker Statur und trugen zum Tatzeitpunkt schwarze Masken mit einem Schlitz an den Augen. Einer der beiden soll circa 20 bis 24 Jahre alt gewesen sein und schwarze Handschuhe, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze enge Hose sowie schwarze Schuhe getragen haben. Der andere trug schwarze Handschuhe sowie eine schwarze Hose mit seitlichen äußeren Taschen.

In diesem Zusammenhang fragen die Ermittlerinnen und Ermittler der Darmstädter Kriminalpolizei: Wer konnte zur Tatzeit oder in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen machen, die sich auf Personen oder Fahrzeuge beziehen? Unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 nehmen die Beamtinnen und Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 13:23

    POL-DA: Babenhausen: Einbruch in Handwerksbetrieb / Wer hat etwas bemerkt?

    Babenhausen (ots) - Ins Visier Krimineller geriet ein Firmengelände im Ostheimer Weg, an welchem die Unbekannten einen Schaden von etwa 1.000 Euro hinterließen. Zwischen Mittwochnachmittag (24.9.) etwa 16.00 Uhr und Donnerstagmorgen (25.9.) etwa 7.00 Uhr schlugen sie ein rückseitiges Fenster ein, worüber sie in die Räume einer Fabrikhalle gelangten. Nach ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 12:13

    POL-DA: Groß-Gerau: Unfall zwischen zwei Fahrzeugen / Unfallbeteiligter gesucht

    Groß-Gerau (ots) - Nachdem es am vergangenen Dienstag (16.9.) zu einem Verkehrsunfall gekommen ist, sucht die Polizeistation Groß-Gerau nun nach einem Unfallbeteiligten. Gegen 14 Uhr kam es zwischen einem 32-jährigen Autofahrer und einem bislang unbekannten Unfallbeteiligten zu einem Auffahrunfall auf der Oppenheimer Straße, an der Kreuzung zur Landstraße 3094. ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 11:52

    POL-DA: Roßdorf: Glücklicherweise nachgefragt / Schockanruf misslingt

    Roßdorf (ots) - Noch rechtzeitig vor der Übergabe einer größeren Bargeldsumme, bemerkte ein Senior den Betrugsversuch durch einen sogenannten "Schockanruf". Am Mittwochnachmittag (24.9.) war der Roßdorfer von einer falschen Polizeibeamtin auf seinem Festnetztelefon angerufen worden. Diese setzte den Mann unter Druck, indem sie von einem tödlichen Unfall, in den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren