POL-DA: Babenhausen: Einbruch in Handwerksbetrieb
Wer hat etwas bemerkt?

Babenhausen (ots)

Ins Visier Krimineller geriet ein Firmengelände im Ostheimer Weg, an welchem die Unbekannten einen Schaden von etwa 1.000 Euro hinterließen. Zwischen Mittwochnachmittag (24.9.) etwa 16.00 Uhr und Donnerstagmorgen (25.9.) etwa 7.00 Uhr schlugen sie ein rückseitiges Fenster ein, worüber sie in die Räume einer Fabrikhalle gelangten. Nach bisherigem Kenntnisstand durchsuchten sie diese und entwendeten eine Kamera. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Zeugen, die zum besagten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

