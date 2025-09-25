Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Taschendiebstahl in Straßenbahn

Wichtiger Augenzeuge gesucht

Darmstadt (ots)

Nachdem ein 10-jähriger Junge am vergangenen Dienstag (16.9.) in einer Straßenbahn auf Höhe der "Pallaswiesenstraße" bestohlen wurde, sucht die Kriminalpolizei nun nach einem wichtigen Augenzeugen.

Gegen 7.45 Uhr soll nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Mann im Alter von 32 Jahren sowie sein 18-jähriger Mittäter den 10-Jährigen in der Straßenbahnlinie 4 bedrängt und sein Bargeld gestohlen haben. Für den Fortgang der Ermittlungen sucht die Darmstädter Kriminalpolizei einen wichtigen Augenzeugen des Vorfalls. Der bislang unbekannte Zeuge versuchte dem 10-Jährigen zu helfen. Er forderte die zwei Tatverdächtigen auf das gestohlene Geld zurückzugeben, woraufhin er von den beiden Kriminellen weggestoßen wurde. Im Anschluss stieg der Zeuge an der Haltestelle "Nordbad" aus.

Der noch nicht identifizierte Mann sowie etwaige weitere Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

