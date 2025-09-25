Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Wolfskehlen: Zigaretten im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Riedstadt (ots)

Nach einem Einbruch, der sich in der Nacht zum Donnerstag (25.9.), kurz nach 3 Uhr, in der Griesheimer Straße ereignete, sucht die Kriminalpolizei Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Eingangstür Zugang zu dem Verkaufsraum einer Tankstelle und entwendeten anschließend zielgerichtet mehrere Packungen Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Die Einbrecher flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie zudem einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die beiden Täter waren mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer blauen Jeans sowie weiß-schwarzen Sportschuhen bekleidet. Zudem trugen sie eine OP-Maske bei der Tatbegehung.

In diesem Zusammenhang fragen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kripo Rüsselsheim: Wer konnte zur Tatzeit oder in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen machen, die sich auf Personen oder Fahrzeuge beziehen? Unter der Rufnummer 06142 / 696 - 0 nehmen die Beamtinnen und Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell