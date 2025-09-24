PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem 66 Jahre alten Mann

Viernheim (ots)

Die Fahndung nach einem in Viernheim wohnhaften 66 Jahre alten Mann, der seit Mittwoch (20.8.) als vermisst gemeldet war, kann eingestellt werden. Der Gesuchte konnte wohlbehalten aufgefunden werden.

Hinweis an die Medien: Es wird gebeten, das für die Fahndung zur Verfügung gestellte Lichtbild sowie die personenbezogenen Daten zu löschen. Vielen Dank für die Unterstützung!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

  24.09.2025

    POL-DA: Rüsselsheim: Festnahmen bei Kontrollen am Löwenplatz

    Rüsselsheim (ots) - Einsatzkräfte der Rüsselsheimer Kriminalpolizei haben am Montag (22.9.) zusammen mit einem Diensthund und Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt" Kontrollen am Löwenplatz durchgeführt. Zwischen 12 Uhr und 20 Uhr wurden hier insgesamt 23 Personen kontrolliert und davon acht Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Drei von ihnen müssen ...

