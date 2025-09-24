POL-DA: Zwingenberg-Rodau: Verkehrskontrolle mit Geschwindigkeitsmessung
Acht Fahrzeuge kontrolliert
Zwingenberg (ots)
Am Mittwochmorgen (24.9.), im Zeitraum von 7 bis 8 Uhr, führten Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Bensheim eine Geschwindigkeitsmessung auf der Zwingenberger Straße im Bereich eines Kindergartens durch. Dort beträgt die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit 30 km/h.
Acht Fahrerinnen und Fahrer überschritten im Zeitraum der Messung die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Der unrühmliche Spitzenreiter wurde mit 54 km/h vom Radar erfasst. Den 34-jährigen Mann aus Bensheim erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg. Die übrigen Verkehrsverstöße ziehen jeweils ein Verwarngeld mit sich. Ein Fahrverbot hat niemand zu befürchten.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell