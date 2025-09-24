Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg-Rodau: Verkehrskontrolle mit Geschwindigkeitsmessung

Acht Fahrzeuge kontrolliert

Zwingenberg (ots)

Am Mittwochmorgen (24.9.), im Zeitraum von 7 bis 8 Uhr, führten Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Bensheim eine Geschwindigkeitsmessung auf der Zwingenberger Straße im Bereich eines Kindergartens durch. Dort beträgt die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit 30 km/h.

Acht Fahrerinnen und Fahrer überschritten im Zeitraum der Messung die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Der unrühmliche Spitzenreiter wurde mit 54 km/h vom Radar erfasst. Den 34-jährigen Mann aus Bensheim erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg. Die übrigen Verkehrsverstöße ziehen jeweils ein Verwarngeld mit sich. Ein Fahrverbot hat niemand zu befürchten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell