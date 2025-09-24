Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Farbschmierereien in Unterführung

Staatschutz ermittelt

Rüsselsheim am Main (ots)

Bislang unbekannte Vandalen beschmierten am Dienstagnachmittag (23.9.) gegen 15.30 Uhr mehrere Wände in einer Unterführung in der Straße "Böllenseeplatz" mit Farbe. Im Anschluss suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hundert Euro.

Die Schriftzüge weisen unter anderem eine politische Tendenz auf. Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

