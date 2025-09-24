POL-DA: Bürstadt: Unbekannte entwenden Werkzeug aus Auto und Paket aus Hofeinfahrt
Polizei sucht Zeugen
Bürstadt (ots)
Ins Visier von bislang unbekannten Tätern geriet am Dienstagmorgen (23.9.) der Inhalt eines Fahrzeugs, sowie ein abgestelltes Paket in der Hofheimer Straße.
Nach ersten Erkenntnissen begaben sich die Kriminellen zwischen circa 2.55 Uhr und 6.30 Uhr über die Hofeinfahrt an das geparkte Auto. Auf bisher ungeklärte Weise öffneten sie das weiße Fahrzeug, um daraus mehrere Werkzeuge zu entnehmen. Bevor die Täter in unbekannte Richtung flüchteten, nahmen sie zudem ein Paket mit, was abgelegt vor der Haustür stand.
Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim, unter der Telefonnummer 06252/706-555 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell