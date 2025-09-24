Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Unbekannte entwenden Werkzeug aus Auto und Paket aus Hofeinfahrt

Polizei sucht Zeugen

Bürstadt (ots)

Ins Visier von bislang unbekannten Tätern geriet am Dienstagmorgen (23.9.) der Inhalt eines Fahrzeugs, sowie ein abgestelltes Paket in der Hofheimer Straße.

Nach ersten Erkenntnissen begaben sich die Kriminellen zwischen circa 2.55 Uhr und 6.30 Uhr über die Hofeinfahrt an das geparkte Auto. Auf bisher ungeklärte Weise öffneten sie das weiße Fahrzeug, um daraus mehrere Werkzeuge zu entnehmen. Bevor die Täter in unbekannte Richtung flüchteten, nahmen sie zudem ein Paket mit, was abgelegt vor der Haustür stand.

Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim, unter der Telefonnummer 06252/706-555 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell