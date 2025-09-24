PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Jeep entwendet
Wer hat etwas beobachtet?

Bürstadt (ots)

Auf einen grauen Jeep hatten es Kriminelle in der Steinlachstraße abgesehen und den Schließmechanismus des Fahrzeugs auf ungeklärte Weise überwunden. Zwischen Montagmittag (22.9.) etwa 14.00 Uhr und Dienstagmorgen (23.9.) etwa 11.00 Uhr entwendeten sie das Auto mit dem Kennzeichen HP-G 1140.

Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben oder das Fahrzeug gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim, unter der Telefonnummer 06252/706-555 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Polizeipräsidium Südhessen
