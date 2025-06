Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0388 --Tödlicher Betriebsunfall--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, OT Fähr-Lobbendorf, Zur Westpier Zeit: 16.06.2025, 11:35 Uhr

Ein 49 Jahre alter Mann erlitt am Montagmittag in Vegesack bei einem Arbeitsunfall tödliche Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Todesursache aufgenommen.

Der 49-Jährige führte in einem Stahlbetrieb in der Straße Zur Westpier Schweißarbeiten durch. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kippte der mehrere Tonnen schwere so genannte Schweißtisch um und stürzte auf den Mann. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er verstarb. Seelsorger waren zur Betreuung der Kollegen des Mannes vor Ort.

Die Kriminalpolizei und die Gewerbeaufsicht haben jetzt die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

