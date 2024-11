Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241120-1: Autofahrer kollidiert mit Grundstücksmauer - Blutprobe

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (19. November) kollidierte ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer (65) in Pulheim mit einer Mauer. Polizisten legten dem uneinsichtigen und aggressiven Fahrer im Laufe der Maßnahmen vorübergehend Handschellen an.

Laut ersten Informationen sollen Anwohner des Aurikelweges gegen 21.45 Uhr einen Aufprall gehört haben. Nachdem sie den 65-Jährigen in seinem Auto vorfanden und einen Schaden an einer Mauer entdeckten, alarmierten sie die Polizei. Den Spuren nach zu urteilen, war der Fahrer zuvor mit einer kleinen Grundstücksmauer kollidiert. Die Beamten bemerkten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Er fiel zudem durch einen unsicheren Gang auf und musste sich an Mülltonnen festhalten, um nicht zu stürzen. Ein Arzt entnahm auf einer Polizeiwache eine Blutprobe. Der Fahrer muss sich wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung in Folge von Alkoholgenuss verantworten. (rs)

