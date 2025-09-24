PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gustavsburg: Einbruch in Mehrfamilienhaus
Wer hat etwas gesehen?

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Sonntag (21.9.) und Dienstag (23.9.) ein Mehrfamilienhaus in der Merianstraße ins Visier. Über eine Tür verschafften sich die Kriminellen Zugang in eine der Wohnungen. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten einen roten Schmuckkasten samt Inhalt. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Wer konnte etwas Verdächtiges beobachten?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142 / 696 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

