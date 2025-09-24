POL-DA: Gustavsburg: Einbruch in Mehrfamilienhaus
Wer hat etwas gesehen?
Ginsheim-Gustavsburg (ots)
Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Sonntag (21.9.) und Dienstag (23.9.) ein Mehrfamilienhaus in der Merianstraße ins Visier. Über eine Tür verschafften sich die Kriminellen Zugang in eine der Wohnungen. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten einen roten Schmuckkasten samt Inhalt. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.
Wer konnte etwas Verdächtiges beobachten?
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142 / 696 - 0 Kontakt aufzunehmen.
