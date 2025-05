Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Enduro-Fahrer flüchten vor Polizei

mit hoher Geschwindigkeit durch die Innenstadt und über den Wochenmarkt

Paar durch die Polizei gestellt

Geldern (ots)

Am Freitag (2. Mai 2025) zwischen 11:45 Uhr und 11:52 Uhr sorgten zwei Motorradfahrer für Aufsehen in Geldern. Sie fuhren zunächst über die Klever Straße in Veert und fielen auf, da sie selbst ohne Schutzhelm und ihre Enduros ohne Kennzeichen unterwegs waren. Die eingesetzten Polizeibeamten konnte die beiden Kräder dann im Bereich Harttor/Mühlenweg feststellen und gaben Anhaltezeichen. Diese missachteten die beiden Personen und flüchteten in den Bereich der Innenstadt. Sie gerieten außer Sicht, konnten jedoch dann am Südwall wieder gesehen werden. Als sie mit überhöhter Geschwindigkeit über den vollbesetzten Wochenmarkt fuhren, brachen die Beamten die Verfolgung ab, um keine Unbeteiligten zu gefährden. Im Rahmen der weiteren Fahndung konnten die Personen mit den Motorrädern an der Straße Am Treppchen angetroffen und gestellt werden. Sie wurden zur Personalienfeststellung der Polizeiwache Geldern zugeführt. Es handelt sich um einen 27-jährigen Mann und eine 28-jährige Frau. Beide sind polnischer Nationalität und wohnhaft in Arcen in den Niederlanden. Sie erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen des Verdachtes eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennes sowie dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Wie weit es zu Gefährdungen von Unbeteiligten, insbesondere auf dem Wochenmarkt, gekommen und damit weitere Straftatbestände verwirklicht sein könnten, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariates der Polizei in Geldern. Zeugen oder Personen, die durch das gefährliche Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250 zu melden.(sp)

