Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Viele Fahndungstreffer, wenige Personen - Bundespolizei stellt zwei gesuchte Personen fest

Aachen (ots)

Zwei Personen mit insgesamt acht Fahndungstreffern stellte die Bundespolizei in Aachen gestern fest.

Beide Personen reisten über die BAB 4 am gestrigen Montag aus den Niederlanden nach Deutschland ein.

Gegen 12:00 Uhr reiste ein 38-jähriger Rumäne ein. Bei dieser Person kamen gleich acht offene Fahndungstreffer zutage. Er wurde von verschiedenen Staatsanwaltschaften gesucht. Alle Fahndungen waren aufgrund verschiedenster Diebstahldelikte. Sechsmal wurde er wegen besonders schweren Diebstahls und einmal wegen Diebstahl postalisch gesucht. Anhand der ausschreibenden Staatsanwaltschaften konnte man feststellen, dass sein Tätigkeitsfeld im Bremer Bereich lag. Nach der Aufnahme der ladungsfähigen Adresse konnte die Person weiterreisen.

Nach einer Zahlung von 1200,- EUR konnte gegen 20 Uhr ebenfalls ein 55-jähriger Italiener weiterfahren. Diese Ersatzstrafe musste er zahlen, da die Staatsanwaltschaft Rosenheim ihn wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht hat.

