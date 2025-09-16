Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Statt Ausreise: Festnahme - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Dortmund

Dortmund (ots)

Am 16. September erschien ein albanischer Staatsangehöriger zur Ausreisekontrolle am Flughafen Dortmund. Eine Überprüfung seiner Daten ergab, dass die Staatsanwaltschaft nach ihm fahndete. Gegen 07:45 Uhr legte der 59-Jährige seinen Reisepass zur Kontrolle für die Ausreise eines Fluges nach Tirana (Albanien) vor. Bei einer Abfrage in den polizeilichen Systemen wurde eine Fahndungsausschreibung festgestellt.

Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach fahndete nach dem in Deutschland wohnungslosen Mann. Das Landgericht Mönchengladbach hatte den Albaner im Jahr 2015 wegen besonders schweren Raubes zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt. Hiervon war noch eine Restfreiheitsstrafe von 525 Tagen zu verbüßen.

Die Beamten nahmen den Mann vor Ort fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell