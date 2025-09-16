Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei stellt Schlagring am Flughafen Köln/Bonn sicher
Flughafen Köln/Bonn (ots)
Am Nachmittag des 15. September haben Sicherheitskräfte am Flughafen Köln/Bonn bei einer Gepäckkontrolle einen verbotenen Schlagring entdeckt. Das Gepäckstück gehörte einem 22-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen, der nach Barcelona reisen wollte.
Der Gegenstand wurde im Beisein des Reisenden geöffnet und von einer Streife der Bundespolizei zweifelsfrei als verbotene Waffe im Sinne des Waffengesetzes identifiziert.
Der Schlagring wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte die Weiterreise grundsätzlich gestattet werden. Da sich der Ablauf der Kontrolle jedoch verzögerte, verpasste der Reisende seinen geplanten Flug nach Barcelona. Anschließend wurde er durch die Flughafensicherheit aus dem Sicherheitsbereich begleitet und auf freien Fuß belassen.
Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Besitz und das Mitführen von verbotenen Waffen wie Schlagringen in Deutschland strafbar ist. Verstöße können mit Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden.
