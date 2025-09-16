Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 34-Jährigen im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 3 in Emmerich

Kleve - Emmerich (ots)

Am Montagnachmittag, 15. September 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen einen 34-jährigen Rumänen bei der Einreise aus den Niederlanden auf der Autobahn 3 am Rastplatz Knauheide. Bei einer Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Reisende mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera wegen Diebstahls gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro bezahlen oder eine 60-tägige Haftstrafe verbüßen. Weiterhin liegt eine Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahls der Staatsanwaltschaft Bielefeld vor. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Im Anschluss lieferte die Bundespolizei den Rumänen zum Haftantritt in das Gefängnis in Kleve ein, da er den fälligen Geldbetrag nicht aufbringen konnte.

