PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 34-Jährigen im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 3 in Emmerich

Kleve - Emmerich (ots)

Am Montagnachmittag, 15. September 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen einen 34-jährigen Rumänen bei der Einreise aus den Niederlanden auf der Autobahn 3 am Rastplatz Knauheide. Bei einer Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Reisende mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera wegen Diebstahls gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro bezahlen oder eine 60-tägige Haftstrafe verbüßen. Weiterhin liegt eine Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahls der Staatsanwaltschaft Bielefeld vor. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Im Anschluss lieferte die Bundespolizei den Rumänen zum Haftantritt in das Gefängnis in Kleve ein, da er den fälligen Geldbetrag nicht aufbringen konnte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Uwe Eßelborn

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren