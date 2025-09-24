PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Auseinandersetzung zwischen zwei Männern
Wer kann Hinweise geben?

Stockstadt am Rhein (ots)

Eine handfeste Auseinandersetzung auf der Kreisstraße 153 - Odenwaldring, zwischen einem bislang unbekannten Autofahrer und einem 46-jährigen Fahrradfahrer, rief die Polizei am Dienstagnachmittag (23.9.) auf den Plan.

Gegen 15.45 Uhr kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand zu einem Streit, welcher in der besagten Auseinandersetzung endete. Der Unbekannte schlug dem 46-Jährigen unter anderem mit einer Taschenlampe gegen den Kopf und flüchtete im Anschluss mit seinem Auto. Der Fahrradfahrer erlitt durch den Schlag Verletzungen im Gesichtsbereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.

Wer konnte die Auseinandersetzung beobachten?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zur Identität des bislang Unbekannten, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142 / 696 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 09:44

    POL-DA: Rüsselsheim: Farbschmierereien in Unterführung / Staatschutz ermittelt

    Rüsselsheim am Main (ots) - Bislang unbekannte Vandalen beschmierten am Dienstagnachmittag (23.9.) gegen 15.30 Uhr mehrere Wände in einer Unterführung in der Straße "Böllenseeplatz" mit Farbe. Im Anschluss suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hundert Euro. Die Schriftzüge weisen unter anderem eine ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 09:35

    POL-DA: Gustavsburg: Einbruch in Mehrfamilienhaus / Wer hat etwas gesehen?

    Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Sonntag (21.9.) und Dienstag (23.9.) ein Mehrfamilienhaus in der Merianstraße ins Visier. Über eine Tür verschafften sich die Kriminellen Zugang in eine der Wohnungen. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten einen roten Schmuckkasten samt Inhalt. Im Anschluss flüchteten sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren