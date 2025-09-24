Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Auseinandersetzung zwischen zwei Männern

Wer kann Hinweise geben?

Stockstadt am Rhein (ots)

Eine handfeste Auseinandersetzung auf der Kreisstraße 153 - Odenwaldring, zwischen einem bislang unbekannten Autofahrer und einem 46-jährigen Fahrradfahrer, rief die Polizei am Dienstagnachmittag (23.9.) auf den Plan.

Gegen 15.45 Uhr kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand zu einem Streit, welcher in der besagten Auseinandersetzung endete. Der Unbekannte schlug dem 46-Jährigen unter anderem mit einer Taschenlampe gegen den Kopf und flüchtete im Anschluss mit seinem Auto. Der Fahrradfahrer erlitt durch den Schlag Verletzungen im Gesichtsbereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.

Wer konnte die Auseinandersetzung beobachten?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zur Identität des bislang Unbekannten, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142 / 696 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell