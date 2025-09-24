Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Festnahmen bei Kontrollen am Löwenplatz

Rüsselsheim (ots)

Einsatzkräfte der Rüsselsheimer Kriminalpolizei haben am Montag (22.9.) zusammen mit einem Diensthund und Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt" Kontrollen am Löwenplatz durchgeführt. Zwischen 12 Uhr und 20 Uhr wurden hier insgesamt 23 Personen kontrolliert und davon acht Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Drei von ihnen müssen sich wegen des Verdachts des Handels mit Haschisch in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Bei einem 38-Jährigen aus Rüsselsheim stellten die Polizeikräfte neben Kleinstmengen Haschisch auch ein Taschenmesser sicher. Da er sich in der Waffenverbotszone befand, wurde ein separates Verfahren eingeleitet. Ein 22 Jahre alter Tatverdächtige wurde von den Zivilfahndern dabei beobachtet, wie er Haschisch an einen 17 Jahre alten Jugendlichen verkaufte. Bei ihm klickten die Handschellen, zudem beschlagnahmten die Streifen Kleinstmengen Marihuana und Bargeld. Eine Durchsuchung seiner Wohnung verlief ohne Ergebnis. Gegen ihn wurde ebenfalls Strafanzeige erstattet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell