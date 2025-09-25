Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim/Eberstadt: Zwei Motorroller entwendet

Polizei sucht Zeugen

Griesheim/Eberstadt (ots)

Unbekannte entwendeten zwei graue Motorroller im Verlauf der letzten Woche.

Bereits zwischen Donnerstag (18.9.) etwa 16.00 Uhr und Freitag (19.9.) etwa 7:30 Uhr hatten es die Kriminellen in Griesheim in der Straße "Am Kirschberg" auf einen grauen Roller der Marke "Generic Motor" abgesehen. Sie zerstörten das Schloss, mit dem der Roller an einem Fahrradständer gesichert war und entfernten sich mit dem Fahrzeug, an welchem sich das Kennzeichen 009 LFT befand.

In Eberstadt verschwand am Mittwoch (24.9.) ein silberner Roller von Peugeot aus dem August-Metz-Weg. Der Eigentümer hatte das Fahrzeug zuletzt gegen 4.30 Uhr gesehen und gegen 13.30 Uhr das Verschwinden bemerkt. Auch dieser Motorroller, mit dem Kennzeichen 409 BVB war mit einem Schloss gesichert, dass die unbekannten Täter gewaltsam aufbrachen, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Diebstählen geben können, werden gebeten, sich bei der Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

