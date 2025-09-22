PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Körperliche Auseinandersetzung im Bahnhof Fulda - Bundespolizei sucht Zeugen

Fulda (ots)

Am späten Samstagabend (20.9.), gegen 23:59 Uhr, kam es im Bahnhof Fulda auf Bahnsteig 4 zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen und einem 56-Jährigen. Ein 16-Jähriger versuchte zunächst, die Tür eines abfahrbereiten Zuges (Cantus 24250) in Richtung Bebra aufzuhalten, um noch auf seine nachkommenden Freunde zu warten. Ein Bahnmitarbeiter wies den Jugendlichen auf das Fehlverhalten hin, da es hierbei zu Störungen im Bahnbetriebsablauf kommen kann. Kurz darauf traf ein weiterer Jugendlicher aus der Gruppe ein. Dieser soll dem Bahnmitarbeiter gegenüber respektlos aufgetreten sein, woraufhin dieser ihn von der Weiterfahrt ausschließen wollte. Zwei weitere Jugendliche, auf die der 16-Jährige zuvor wartete, waren mittlerweile auch im Zug und mischten sich in die Diskussion mit dem Bahnmitarbeiter ein. Hintergrund war, dass dies der letzte Zug in Richtung Bebra war und einer der Jugendlichen von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden sollte. Ein 56-jähriger Fahrgast mischte sich ebenfalls in die Diskussion ein und soll dabei einen der Jugendlichen in Richtung der mittlerweile verschlossenen Zugtür geschubst haben. Daraufhin soll die Jugendgruppe den 56-Jährigen gemeinschaftlich angegriffen, geschubst und getreten haben. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen im Gesicht, die vor Ort durch Kühlung behandelt werden mussten. Im Anschluss flüchteten die Jugendlichen in Richtung Bahnhofsunterführung. Eine eingesetzte Streife des Bundespolizeireviers Fulda konnte die Gruppe dort zeitnah stellen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Beteiligten vor Ort entlassen werden.

Zeugen gesucht! Wer den Vorfall auf Bahnsteig 4 beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-81616 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Pressesprecher
Ibrahim Aras
Telefon: 0561/81616 - 1010
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 12:00

    BPOL-KS: Jugendliche werfen Steine auf Wartehäuschen - Bundespolizei sucht Zeugen!

    Großen-Linden (Lankreis Gießen) (ots) - In der Nacht zum Freitag (19.9.) meldete ein Zeuge gegen 00:08 Uhr der Polizei, dass drei Jugendliche am Bahnhof Großen-Linden Steine auf ein Wartehäuschen warfen. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem durchfahrenden Zug in Richtung Frankfurt a.M. Nach ersten Ermittlungen beschädigten die Täter durch die ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 09:36

    BPOL-KS: Jugendlicher hängt sich mit Roller an Zug - Gleissperrung im Bahnhof Wetzlar

    Wetzlar (ots) - Gestern Abend (16.9.) gegen 18:24 Uhr soll sich ein Jugendlicher im Bahnhof Wetzlar an einem durchfahrenden Zug festgehalten haben. Der 14-Jährige führte ein Roller mit sich. Er ließ sich ein Stück entlang des Bahnsteigs 5 mitziehen. Eine Zugbegleiterin beobachtete den Vorfall, woraufhin sofort die Bundespolizei verständigt wurde. Eine Streife des ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 12:00

    BPOL-KS: Streit um Sitzgruppe in Regionalbahn - 68-Jähriger schlägt 27-Jährigen

    Gießen (ots) - Am Samstagabend (13.9.) gegen 18:40 Uhr kam es in der Regionalbahn 40 (Zugnummer: 15125) kurz nach der Abfahrt am Bahnhof Gießen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine Frau in einer Vierer-Sitzgruppe mehrere Plätze freihalten, obwohl zwei weitere Reisende die Plätze nutzen wollten. Der 27-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren