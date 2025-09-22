Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Körperliche Auseinandersetzung im Bahnhof Fulda - Bundespolizei sucht Zeugen

Fulda (ots)

Am späten Samstagabend (20.9.), gegen 23:59 Uhr, kam es im Bahnhof Fulda auf Bahnsteig 4 zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen und einem 56-Jährigen. Ein 16-Jähriger versuchte zunächst, die Tür eines abfahrbereiten Zuges (Cantus 24250) in Richtung Bebra aufzuhalten, um noch auf seine nachkommenden Freunde zu warten. Ein Bahnmitarbeiter wies den Jugendlichen auf das Fehlverhalten hin, da es hierbei zu Störungen im Bahnbetriebsablauf kommen kann. Kurz darauf traf ein weiterer Jugendlicher aus der Gruppe ein. Dieser soll dem Bahnmitarbeiter gegenüber respektlos aufgetreten sein, woraufhin dieser ihn von der Weiterfahrt ausschließen wollte. Zwei weitere Jugendliche, auf die der 16-Jährige zuvor wartete, waren mittlerweile auch im Zug und mischten sich in die Diskussion mit dem Bahnmitarbeiter ein. Hintergrund war, dass dies der letzte Zug in Richtung Bebra war und einer der Jugendlichen von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden sollte. Ein 56-jähriger Fahrgast mischte sich ebenfalls in die Diskussion ein und soll dabei einen der Jugendlichen in Richtung der mittlerweile verschlossenen Zugtür geschubst haben. Daraufhin soll die Jugendgruppe den 56-Jährigen gemeinschaftlich angegriffen, geschubst und getreten haben. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen im Gesicht, die vor Ort durch Kühlung behandelt werden mussten. Im Anschluss flüchteten die Jugendlichen in Richtung Bahnhofsunterführung. Eine eingesetzte Streife des Bundespolizeireviers Fulda konnte die Gruppe dort zeitnah stellen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Beteiligten vor Ort entlassen werden.

Zeugen gesucht! Wer den Vorfall auf Bahnsteig 4 beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-81616 0 zu melden.

