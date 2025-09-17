Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Jugendlicher hängt sich mit Roller an Zug - Gleissperrung im Bahnhof Wetzlar

Wetzlar (ots)

Gestern Abend (16.9.) gegen 18:24 Uhr soll sich ein Jugendlicher im Bahnhof Wetzlar an einem durchfahrenden Zug festgehalten haben. Der 14-Jährige führte ein Roller mit sich. Er ließ sich ein Stück entlang des Bahnsteigs 5 mitziehen. Eine Zugbegleiterin beobachtete den Vorfall, woraufhin sofort die Bundespolizei verständigt wurde. Eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen konnte daraufhin drei Jugendliche im Bereich des Bahnsteigs antreffen und die Erziehungsberechtigten kontaktieren. Aufgrund des Vorfalls musste das betroffene Gleis von 18:42 - 18:49 Uhr gesperrt werden. Infolgedessen erhielten fünf Züge insgesamt 74 Minuten Verspätung.

Gegen den Jugendlichen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, dass das Festhalten an fahrenden Zügen lebensgefährlich ist. Bereits kleinste Fahrfehler oder eine plötzliche Bewegung können schwerste, auch tödliche Verletzungen nach sich ziehen!

