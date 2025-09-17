PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Jugendlicher hängt sich mit Roller an Zug - Gleissperrung im Bahnhof Wetzlar

Wetzlar (ots)

Gestern Abend (16.9.) gegen 18:24 Uhr soll sich ein Jugendlicher im Bahnhof Wetzlar an einem durchfahrenden Zug festgehalten haben. Der 14-Jährige führte ein Roller mit sich. Er ließ sich ein Stück entlang des Bahnsteigs 5 mitziehen. Eine Zugbegleiterin beobachtete den Vorfall, woraufhin sofort die Bundespolizei verständigt wurde. Eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen konnte daraufhin drei Jugendliche im Bereich des Bahnsteigs antreffen und die Erziehungsberechtigten kontaktieren. Aufgrund des Vorfalls musste das betroffene Gleis von 18:42 - 18:49 Uhr gesperrt werden. Infolgedessen erhielten fünf Züge insgesamt 74 Minuten Verspätung.

Gegen den Jugendlichen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, dass das Festhalten an fahrenden Zügen lebensgefährlich ist. Bereits kleinste Fahrfehler oder eine plötzliche Bewegung können schwerste, auch tödliche Verletzungen nach sich ziehen!

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Pressesprecher
Ibrahim Aras
Telefon: 0561/81616 - 1010
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 12:00

    BPOL-KS: Streit um Sitzgruppe in Regionalbahn - 68-Jähriger schlägt 27-Jährigen

    Gießen (ots) - Am Samstagabend (13.9.) gegen 18:40 Uhr kam es in der Regionalbahn 40 (Zugnummer: 15125) kurz nach der Abfahrt am Bahnhof Gießen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine Frau in einer Vierer-Sitzgruppe mehrere Plätze freihalten, obwohl zwei weitere Reisende die Plätze nutzen wollten. Der 27-jährige ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 14:05

    BPOL-KS: Wartehäuschen und Fahrstuhl mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht!

    Witzenhausen/Eichenberg (Werra-Meißner-Kreis) (ots) - Unbekannte Personen beschmierten am Bahnhof Eichenberg das Wetterschutzhaus und den Mülleimer mit schwarzer und roter Farbe. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn bemerkte die Schmierereien am vergangenen Freitag (5.9.) und meldete den Sachverhalt der Bundespolizeiinspektion Kassel. Ähnliche Farbschmierereien wurden ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 10:14

    BPOL-KS: Frau setzt Pfefferspray in Schnellrestaurant ein - Bundespolizei sucht Zeugen!

    Kassel (ots) - Am Sonntagabend (7.9.) kam es gegen 15:55 Uhr in einem Schnellrestaurant im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe zu einem Vorfall, bei dem eine 33-jährige Frau Pfefferspray gegen das Personal einsetzte. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich die Frau gemeinsam mit ihrer 13-jährigen Nichte im Restaurant auf, um Essen zu bestellen. Dabei kam es zunächst zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren