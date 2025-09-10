Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Wartehäuschen und Fahrstuhl mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht!

Witzenhausen/Eichenberg (Werra-Meißner-Kreis) (ots)

Unbekannte Personen beschmierten am Bahnhof Eichenberg das Wetterschutzhaus und den Mülleimer mit schwarzer und roter Farbe. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn bemerkte die Schmierereien am vergangenen Freitag (5.9.) und meldete den Sachverhalt der Bundespolizeiinspektion Kassel. Ähnliche Farbschmierereien wurden am gestrigen Dienstag (9.9) in den Fahrstühlen am Bahnhof Witzehausen festgestellt. In beiden Fällen hat die Bundespolizeiinspektion Kassel die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen gesucht! Wer Angaben zu den Tätern oder dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.Nr.: 0561 816 160 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

