Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Streit um Sitzgruppe in Regionalbahn - 68-Jähriger schlägt 27-Jährigen

Gießen (ots)

Am Samstagabend (13.9.) gegen 18:40 Uhr kam es in der Regionalbahn 40 (Zugnummer: 15125) kurz nach der Abfahrt am Bahnhof Gießen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine Frau in einer Vierer-Sitzgruppe mehrere Plätze freihalten, obwohl zwei weitere Reisende die Plätze nutzen wollten. Der 27-jährige Fahrgast sprach die Frau darauf an, woraufhin es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Im weiteren Verlauf erschien der 68-jährige Ehemann der Frau aus einem anderen Teil des Zuges und schlug dem 27-Jährigen nach kurzer Diskussion mit der Faust ins Gesicht. Eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen nahm den Sachverhalt nach Ankunft des Zugs im Bahnhof Langgöns auf und stellte alle Beteiligten fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Personen ihre Weiterreise gegen 19:25 Uhr fortsetzen. Der 27-Jährige wurde durch den Schlag nicht verletzt. Gegen den 68-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Pressesprecher
Ibrahim Aras
Telefon: 0561/81616 - 1010
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

