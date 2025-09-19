Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Jugendliche werfen Steine auf Wartehäuschen - Bundespolizei sucht Zeugen!

Großen-Linden (Lankreis Gießen) (ots)

In der Nacht zum Freitag (19.9.) meldete ein Zeuge gegen 00:08 Uhr der Polizei, dass drei Jugendliche am Bahnhof Großen-Linden Steine auf ein Wartehäuschen warfen. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem durchfahrenden Zug in Richtung Frankfurt a.M. Nach ersten Ermittlungen beschädigten die Täter durch die Steinwürfe zwei Scheiben des Wartehäuschens auf Bahnsteig 3 erheblich.

Eine alarmierte Streife des Bundespolizeireviers Gießen konnte jedoch keine Personen mehr vor Ort antreffen.

Daher bittet die Bundespolizeiinspektion Kassel um Zeugenhinweise. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-81616 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell