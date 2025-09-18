Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Gemeinsame Kontrollaktion von Zoll, Polizei und Ordnungsamt im Stadtbezirk Bad Salzuflen/Aufbauarbeiten des Kiliansfestes und Baustellen im Fokus

Bielefeld (ots)

Am gestrigen Mittwoch (17.09.2025) führte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamtes Bielefeld gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde Lippe und dem Ordnungsamt der Stadt Bad Salzuflen eine gemeinsame Kontrollaktion bei verschiedenen Schaustellerbetrieben im Bad Salzufler Innenstadtbereich und Bau-stellen der näheren Umgebung durch. Schwerpunkte dieser verdachtsunabhängigen Prüfungen waren unter anderem die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung sowie die Überprüfung des Arbeitsschutzes und weitere Aspekte der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Die FKS hat insgesamt 17 Beschäftigte an ihren Arbeitsplätzen angetroffen und diese zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt. Die Prüfungen ergaben grundsätzliche Probleme bei der Ausweismitführung der Arbeitnehmer. Der Aufenthaltsstatus von vier Personen konnte vor Ort nicht festgestellt werden, sodass diese zur weiteren Klärung an die zuständige Ausländerbehörde übergeben werden mussten. Im Rahmen dieser Prüfung war insbesondere die behördenübergreifende Zusammenarbeit mit der Polizei von großer Bedeutung für eine reibungslose und effiziente Durchführung der notwendigen Maßnahmen, bei der sich die Kompetenzen und Befugnisse im Sinne der öffentlichen Sicherheit optimal ergänzten. Das Ordnungsamt der Stadt Bad Salzuflen, das die Kontrollaktion ebenfalls mit einem Team begleitete, legte ergänzend zur Arbeit von Zoll und Polizei zusätzlich besonderes Augenmerk auf weitere Aspekte der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie etwa eine ausreichende Absicherung der geprüften Baustellen. Auch zukünftig werden die Sicherheitsbehörden in enger Zusammenarbeit weitere Kontrollaktionen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung sowie zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zum Schutz von Wirtschaft und Verbrauchern und zur Sicherheit in der Bad Salzufler Innenstadt durchführen.

