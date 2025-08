Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Unterwegs mit allerlei Drogen im Gepäck/Bielefelder Zoll entdeckt Schmugglerpärchen auf der A44 in Geseke

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

Eine breite Palette unterschiedlichster Betäubungsmittel sowie rund 2.800 Euro Bargeld entdeckte der Bielefelder Zoll bei der Kontrolle eines Pkw Kombi mit polnischem Kennzeichen auf der Bundesautobahn 44.

Bei der Kontrolle am Dienstag, den 29.07.2025, durch die Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) aus Anröchte, die zum Hauptzollamt Bielefeld gehört, an der Raststätte Hellweg Süd in Geseke im Kreis Soest gaben der 42-jährige Fahrer und seine Beifahrerin an, aus Bochum kommend, nach Polen unterwegs zu sein. Die Frage nach mitgeführten Betäubungsmitteln, Cannabisprodukten oder größeren Bargeldbeträgen wurde von beiden, allerdings eher zögerlich, verneint.

Die Zöllnerinnen und Zöllner entschlossen sich daher, das Fahrzeug genauer unter die Lupe zu nehmen und baten den Fahrer den Kofferraum zu öffnen. Auf der Ladefläche befanden sich mehrere Gepäckstücke. Bei deren Durchsicht kamen dann insgesamt rund 200 Gramm diverser Rauschmittel wie Amphetamin, Ecstasy, LSD, Crystal Meth, Marihuana und Haschisch sowie das Bargeld zum Vorschein.

Aufgrund der Zuständigkeit hat die Polizeiwache Lippstadt den Sachverhalt übernommen und wurde dabei von der dortigen Kriminalpolizei unterstützt.

Beide Personen wurden vorläufig festgenommen und die Betäubungsmittel sichergestellt. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurden die Beschuldigten wieder entlassen und durften ihre Weiterreise antreten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Hauptzollamt Bielefeld, übermittelt durch news aktuell