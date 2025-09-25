PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Unfall zwischen zwei Fahrzeugen
Unfallbeteiligter gesucht

Groß-Gerau (ots)

Nachdem es am vergangenen Dienstag (16.9.) zu einem Verkehrsunfall gekommen ist, sucht die Polizeistation Groß-Gerau nun nach einem Unfallbeteiligten.

Gegen 14 Uhr kam es zwischen einem 32-jährigen Autofahrer und einem bislang unbekannten Unfallbeteiligten zu einem Auffahrunfall auf der Oppenheimer Straße, an der Kreuzung zur Landstraße 3094. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 32-Jährige dem bislang Unbekannten auf das Auto auf. Bei dem Auto des Unbekannten soll es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen schwarzen Ford, Modell "S-Max" handeln.

Der bislang nicht identifizierte Unfallbeteiligte sowie weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, mit der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152 / 175 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

