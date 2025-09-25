POL-DA: Groß-Gerau: Unfall zwischen zwei Fahrzeugen
Unfallbeteiligter gesucht
Groß-Gerau (ots)
Nachdem es am vergangenen Dienstag (16.9.) zu einem Verkehrsunfall gekommen ist, sucht die Polizeistation Groß-Gerau nun nach einem Unfallbeteiligten.
Gegen 14 Uhr kam es zwischen einem 32-jährigen Autofahrer und einem bislang unbekannten Unfallbeteiligten zu einem Auffahrunfall auf der Oppenheimer Straße, an der Kreuzung zur Landstraße 3094. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 32-Jährige dem bislang Unbekannten auf das Auto auf. Bei dem Auto des Unbekannten soll es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen schwarzen Ford, Modell "S-Max" handeln.
Der bislang nicht identifizierte Unfallbeteiligte sowie weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, mit der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152 / 175 - 0 Kontakt aufzunehmen.
