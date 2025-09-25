Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Groß-Umstadt (ots)

Am Donnerstag (25.09.) gegen 08:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Toyota Yaris, der in der Friedrich-Ebert-Straße in Groß-Umstadt am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden beträgt mindestens 500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg unter der 06071/9656-0 zu melden.

Berichterstatter: Molitor, PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell