Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Groß-Umstadt (ots)

Am Donnerstag (25.09.) gegen 08:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Toyota Yaris, der in der Friedrich-Ebert-Straße in Groß-Umstadt am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden beträgt mindestens 500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg unter der 06071/9656-0 zu melden.

Berichterstatter: Molitor, PK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
PHK`in Fabijan
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

