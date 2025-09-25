Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent: Ermittlungserfolg nach Brandstiftung

33-jähriger in Untersuchungshaft

Oberzent (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach intensiven Ermittlungen der Polizei konnte am Dienstag (23.9.) ein 33 Jahre alter Mann an seiner Wohnanschrift in Oberzent festgenommen werden. Ihm wird vorgeworfen, mehrere Brandstiftungen, unter anderem in der Nähe eines Waldgebiets, begangen zu haben. Durch Zeugenaussagen konnte der Tatverdacht gegen den Mann erhärtet werden.

Der 33-jährige soll in der Zeit zwischen Mai und September 2025 in mindestens vier Fällen Brände in der Gemarkung Oberzent gelegt haben. Durch die weiteren Ermittlungen soll auch untersucht werden, ob der Beschuldigte als Täter für weitere Brandlegungen in Betracht kommt. Insgesamt kam es seit 2020 zu rund 18 mutmaßlichen Brandstiftungen im Bereich Oberzent.

Am Mittwoch (24.9.) wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt dem Haftrichter beim Amtsgericht Michelstadt vorgeführt. Dieser ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft wegen bestehender Wiederholungsgefahr an. Der 33-jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinweise an die Medienvertreter: Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

