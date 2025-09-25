PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent: Ermittlungserfolg nach Brandstiftung
33-jähriger in Untersuchungshaft

Oberzent (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach intensiven Ermittlungen der Polizei konnte am Dienstag (23.9.) ein 33 Jahre alter Mann an seiner Wohnanschrift in Oberzent festgenommen werden. Ihm wird vorgeworfen, mehrere Brandstiftungen, unter anderem in der Nähe eines Waldgebiets, begangen zu haben. Durch Zeugenaussagen konnte der Tatverdacht gegen den Mann erhärtet werden.

Der 33-jährige soll in der Zeit zwischen Mai und September 2025 in mindestens vier Fällen Brände in der Gemarkung Oberzent gelegt haben. Durch die weiteren Ermittlungen soll auch untersucht werden, ob der Beschuldigte als Täter für weitere Brandlegungen in Betracht kommt. Insgesamt kam es seit 2020 zu rund 18 mutmaßlichen Brandstiftungen im Bereich Oberzent.

Am Mittwoch (24.9.) wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt dem Haftrichter beim Amtsgericht Michelstadt vorgeführt. Dieser ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft wegen bestehender Wiederholungsgefahr an. Der 33-jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinweise an die Medienvertreter: Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Telefon: 06151 / 969 - 13210
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 13:36

    POL-DA: Babenhausen: Kripo sucht weitere Zeugen für Fortgang der Ermittlungen

    Babenhausen (ots) - Das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei sucht für den Fortgang ihrer Ermittlungen nach weiteren Zeugen, da bisherige Maßnahmen noch ohne Erfolg verliefen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen sich zwei bislang unbekannte Täter gegen 1 Uhr am 8. August gewaltsam über ein Fenster Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 13:23

    POL-DA: Babenhausen: Einbruch in Handwerksbetrieb / Wer hat etwas bemerkt?

    Babenhausen (ots) - Ins Visier Krimineller geriet ein Firmengelände im Ostheimer Weg, an welchem die Unbekannten einen Schaden von etwa 1.000 Euro hinterließen. Zwischen Mittwochnachmittag (24.9.) etwa 16.00 Uhr und Donnerstagmorgen (25.9.) etwa 7.00 Uhr schlugen sie ein rückseitiges Fenster ein, worüber sie in die Räume einer Fabrikhalle gelangten. Nach ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 12:13

    POL-DA: Groß-Gerau: Unfall zwischen zwei Fahrzeugen / Unfallbeteiligter gesucht

    Groß-Gerau (ots) - Nachdem es am vergangenen Dienstag (16.9.) zu einem Verkehrsunfall gekommen ist, sucht die Polizeistation Groß-Gerau nun nach einem Unfallbeteiligten. Gegen 14 Uhr kam es zwischen einem 32-jährigen Autofahrer und einem bislang unbekannten Unfallbeteiligten zu einem Auffahrunfall auf der Oppenheimer Straße, an der Kreuzung zur Landstraße 3094. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren