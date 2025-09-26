Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrfamilienhaus im Visier von Einbrechern

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Kriminelle gelangten am Donnerstag (25.9.) auf ungeklärte Weise in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Allee. Von dort aus begaben sich die Unbekannten zwischen 9.00 und 16.00 Uhr in den dritten Stock, wo sie mehrfach an einer Wohnungstür hebelten, bis diese sich öffnete. Im Anschluss durchsuchten sie die Wohnung und verließen das Haus vermutlich wieder über die Eingangstür. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

Zeugen, die zum besagten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben oder auffällige Personen im Haus bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

