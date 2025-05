POL-W: W Schwerverletzter Rollerfahrer in Heckinghausen

Wuppertal (ots) - In den vergangenen Tagen wurden in Wuppertal und Solingen folgende Einbrüche bei der Polizei angezeigt. Wuppertal - Am 23.05.2025, gegen 06:00 Uhr, brachen Täter in ein Ladenlokal in der Schwanenstraße ein. Sie stahlen Waren und durchsuchten Büroräume. Eingesetzte Beamte konnten die mutmaßlichen Täter nach einem Zeugenhinweis im Nahbereich festnehmen. Zwischen dem 22.05.2025 (18:30 Uhr) und dem ...

