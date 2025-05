Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG - Einbruchmeldung - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen wurden in Wuppertal und Solingen folgende Einbrüche bei der Polizei angezeigt. Wuppertal - Am 23.05.2025, gegen 06:00 Uhr, brachen Täter in ein Ladenlokal in der Schwanenstraße ein. Sie stahlen Waren und durchsuchten Büroräume. Eingesetzte Beamte konnten die mutmaßlichen Täter nach einem Zeugenhinweis im Nahbereich festnehmen. Zwischen dem 22.05.2025 (18:30 Uhr) und dem 23.05.2025 (08:30 Uhr) hebelten Einbrecher eine Tür eines Geschäftsraums in der Straße Kipdorf auf. Sie stahlen Bargeld. Auf dem Werth verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Ladenlokal. Im Zeitraum vom 23.05.2025 (18:30 Uhr) und dem 24.05.2025 (05:30 Uhr) entwendeten sie Waren. Zwischen dem 23.05.2025 (21:30 Uhr) und dem 24.05.2025 (13:20 Uhr) brachen in der Lenneper Straße Unbekannte zunächst ein Torschloss einer Firma auf und stahlen in der Folge Metallwaren. An der Friedrich-Engels-Allee verschaffte sich ein Täter unerlaubt Zutritt zu einem Ladenlokal. Er entwendete zwischen dem 23.05.2025 (18:00 Uhr) und dem 24.05.2025 (16:25 Uhr) elektronische Geräte. In Cronenberg hebelten Unbekannte am 25.05.2025, um 07:00 Uhr, eine Noteingangstür einer Schule auf. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Zwischen dem 23.05.2025 (20:00 Uhr) und dem 25.05.2025 (14:00 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu Geschäftsräumen in der Deweerthstraße. Sie entwendeten Unterhaltungselektronik. Im Mastweg hebelten Unbekannte im Zeitraum zwischen dem 24.05.2025 (17:00 Uhr) und dem 26.05.2025 (07:30 Uhr) eine Terrassentür eines Geschäftshauses auf. Es wurden Wertgegenstände und Unterlagen gestohlen. Unbekannte drangen zwischen dem 23.05.2025 (22:00 Uhr) und dem 26.05.2025 (06:00 Uhr) am Johannes-Rau-Platz in ein städtisches Gebäude ein. Über die mögliche Beute ist noch nichts bekannt. In der Breslauer Straße traten drei unbekannte Täter zwei Wohnungstüren in einem Mehrfamilienhaus ein. Sie flüchteten jeweils, als sie auf Bewohner trafen. Die Tatzeit ist der 26.05.2025, kurz nach 09:00 Uhr. Zwischen dem 23.05.2025 (14:15 Uhr) und dem 26.05.2025 (08:05 Uhr) drangen unbekannte in Geschäftsräume in der Straße Hofkamp ein. Sie stahlen Bargeld und Elektronikartikel. In Cronenberg versuchten Einbrecher zwischen dem 23.05.2025 (14:30 Uhr) und dem 26.05.2025 (10:30 Uhr) vergebens in einen Kindergarten einzudringen. Am 26.05.2025, zwischen 09:45 Uhr und 15:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Straße Vogelsaue ein. Sie stahlen Bargeld und Sammlermünzen. Solingen - Zwischen dem 17.05.2025 (10:00 Uhr) und dem 24.05.2025 (14:00 Uhr) verschafften sich Täter unbefugten Zugang zu einem leerstehenden Einfamilienhaus in der der Hossenhauser Straße. Sie stahlen Kupferrohre. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

