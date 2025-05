Polizei Wuppertal

POL-W: SG Autofahrt endet in Hecke - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Heute Nacht (27.05.2025, 00:15 Uhr) verunfallten ein Mann (25) und seine Beifahrer in einem BMW in Solingen. Der 25-Jährige war mit seinen Beifahrern (18, 19 und 21 Jahre, männlich) in seinem Fahrzeug auf der Bismarckstraße unterwegs. Polizeibeamte bemerkten das plötzlich lautstark beschleunigende Fahrzeug. Abseits des Kreuzungsbereichs stellten die nacheilenden Polizisten den BMW verunfallt in einer Hecke stehend fest. Das Auto, der Gehweg und die Hecke wurden dabei beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen könnte der 25-Jährige aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Führerschein, das Mobiltelefon und der Wagen wurden sichergestellt. Der Unfallfahrer und seine Beifahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Das Verkehrskommissariat der Polizei Solingen bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

