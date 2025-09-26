Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Dieb nimmt Fahrrad ins Visier

Vorläufige Festnahme eines 19-Jährigen

Bischofsheim (ots)

Nachdem am Donnerstag (25.9.) ein 19-jähriger junger Mann ein Fahrrad gestohlen hat, konnte er von einer Streife der Polizeistation Bischofsheim vorläufig festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach der 19-Jährige gegen 22.45 Uhr gewaltsam das Schloss eines abgestellten Fahrrads im Bereich der Gabelsbergerstraße auf. Im Anschluss flüchtete er mit dem Rad in Richtung der Mainzer Straße. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die Tat und informierte die Polizei über den Vorfall. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizeistreife den Tatverdächtigen in der Bahnhofstraße stellen und vorläufig festnehmen. Ein Atemalkoholtest mit ihm ergab einen Wert von 1,85 Promille.

Im Anschluss brachte ihn die Streife auf die Polizeiwache, wo er eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen musste. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung verantworten.

