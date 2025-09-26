Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Eberstadt: Zeugin verhindert Diebstahl aus Fahrzeug

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt/Eberstadt (ots)

Kurz nach Mitternacht bemerkte eine Zeugin in der Von-der-Au-Straße am Freitag (26.9.) einen unbekannten Mann in ihrem Auto. Dieser hatte sich gegen 00.15 Uhr ins Fahrzeug gesetzt, während ein weiterer Mann auf der Straße wartete. Als sie die beiden ansprach, flüchteten sie in Richtung der Reuter-Allee. Eine direkt eingeleitete Fahndung führte nicht mehr zum Antreffen des Duos.

Einer der Täter wird auf etwa 1,80 Meter groß geschätzt. Er war schwarz gekleidet, hatte eine dunklere Hautfarbe und trug eine Basecap.

Der zweite Mann wird auf 1,70 Meter groß geschätzt. Er hatte dunkle Haare, eine helle Hautfarbe und war ebenfalls schwarz bekleidet. Zudem hatte er einen Ziegen- und Oberlippenbart.

Zeugen, die Hinweise zu dem Duo geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell